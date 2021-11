El grup municipal Gent fent Poble de Sant Fruitós ha requerit a l’equip de govern local (ERC, Junts i PSC) que es reobri l’esplai de la gent gran del municipi, que va quedar inactiu com a conseqüència de les mesures de prevenció per la covid. Aquesta formació, que és a l’oposició a l’Ajuntament, exposa en un comunicat que ja són diversos els municipis que "després dels moments durs de la pandèmia" han reobert els seus esplais i casals de la gent gran, però que en el cas de Sant Fruitós segueix inactiu.

Gent fent Poble argumenta que «la nostra gent gran cal que retorni al màxim a la normalitat en les seves activitats i en les seves relacions socials i no pot ser que l’equipament de l’Esplai segueixi tancat». En aquest sentit, reitera que «no hi ha excuses que valguin. L’Esplai ha estat tancat a la força durant molts mesos, però com han fet altres pobles de l’entorn, al setembre ja han obert portes i, amb les garanties sanitàries necessàries, s’estan desenvolupant activitats i trobades».

D’altra banda, Gent fent Poble també manifesta que quan van ser al govern «es va preveure i es va treballar en l’estudi per ampliar l’actual Esplai fins a gairebé doblar la seva superfície», i es demana «on ha quedat tot això? Quin interès hi ha en millorar les condicions de l’Esplai ? Potser es maquillarà amb cadires noves i una pèrgola, però realment no s’estan cobrint les necessitats reals dels nostres conciutadans de més edat?».