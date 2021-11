On acaba la feina de l’equip d’Anna Bonet comença la de Pere Martí, un dels responsables de vacunació del CatSalut, i d’Ester Vila, adjunta a la direcció del Servei d’Atenció Primària Bages, Berguedà, Moianès. Martí té la responsabilitat de garantir que hi hagi els espais suficients per fer la vacunació. Per part seva, Vila coordina el personal que fa possible campanyes com la que es du a terme actualment per posar la tercera dosi de la covid i la vacuna de la grip. Que acabi de quadrar tot, vaja.

Martí recorda que la primera feina de la qual es va ocupar en l’etapa actual, després que el 30 de setembre tanquessin els grans punts de vacunació com el del Palau Firal de Manresa i tenint en compte que la campanya de la grip començaria aviat, va ser «preveure en quins llocs necessitaven algun reforç a nivell de locals. Vam tenir dues potes, la de cada any, que és que molts CAP ja tenen el seu negociat amb els ajuntaments corresponents per tenir algun local addicional, i això més o menys ja funciona sol, i, després, tenint en compte que havíem tingut una pandèmia i una sèrie de locals a disposició, especialment a Manresa, vam mirar si els podíem aprofitar i vam negociar amb la FUB per l’escorxador, amb Santa Clara i amb l’Anònima perquè ens donessin aquesta pròrroga del que en dèiem punts A fins al 31 de desembre». Tant als CAP com en aquests punts addicionals el que s’està fent és la vacunació combinada de grip i de covid.

Vila explica que «a nivell de personal el que fem és traslladar el que tenim als CAP, sobretot infermeres» als punts externs de vacunació. En el cas de l’antic escorxador, «està obert tot el dia, de 9 del matí a 7 de la tarda i es cobreix amb dues o tres infermeres per torn però amb el mateix personal que tenim als CAP com fem amb la vacunació de la grip des de fa molts anys. Aquest any el que hem fet ha estat incloure-hi la vacunació de la tercera dosi». Reconeix que hi ha afegit complexitat perquè «hem de repassar una per una si les persones que demanen hora necessiten o no la tercera dosi de reforç de la covid, bàsicament mirant l’edat, perquè s’ha de posar als majors de 70 anys; si fa més de sis mesos que s’han posat la segona dosi i si han passat la malaltia fa més de sis mesos, i això comporta que el dia abans una o dues infermeres repassin totes les agendes i comprovin si realment aquella persona necessita la tercera dosi o no de la covid i això ens fa alentir molt la feina perquè, sinó, tens la teva agenda, vens aquí, obres i poses la vacuna. Actualment, però, amb aquestes dues vacunes diferenciades no ho podem fer». A l’escorxador, el dia que hi va anar Regió7 hi havia apuntades 220 persones