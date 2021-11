Durant el mes de novembre i amb motiu del Dia internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, l’Ajuntament de Sallent i ADONA’T Associació per la Igualtat han programat diverses activitats, com tallers, una caminada popular, una actuació de dansa i la lectura del manifest.

Els tallers ja s'han realitzat durant la primera quinzena de novembre i han estat dirigits per una psicòloga i psicoterapeuta grupal, Antònia Guerrero. S'han donat a conèixer diferents aspectes inclosos en aquesta problemàtica, com la ciberviolència o el micromasclisme.

Properes activitats

per a aquest diumenge s’ha organitzat una caminada contra la violència masclista, que també es pot fer corrent, i que compta amb un trajecte de 5 km (pista i asfalt) o bé 9,5 km (pista, asfalt i corriols). Ambdós recorreguts tenen un avituallament amb fruita i fonts d'aigua per reomplir cantimplores.

El punt d’inici és la Torre del Gas (c/ Camp de la Bota, 5) a 2/4 de 10 del matí i cal inscriure’s prèviament.

Finalment, el 25 de novembre a 2/4 de 7 de la tarda tindrà lloc la lectura del manifest a càrrec d’ADONA’T Associació per la Igualtat i un homenatge a les víctimes que protagonitzarà el Grup de Dansa Diaforé a l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Aquestes jornades compten amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Bages, el Centre Ocupacional Ampans i Esclat.