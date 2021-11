El Consell Comarcal del Bages va atendre l’any passat un total de 421 infants i adolescents en risc social a través dels tretze centres oberts i aules socioeducatives que gestiona. La xifra és superior a la d’infants i adolescents atesos l’any 2019 que va ser de 374. És una de les dades que s'ha posat damunt la taula aquest divendres a la quarta Jornada d’Infància i Adolescència en Risc Social al Bages, organitzada pel Consell i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, on va tenir lloc. La trobada va ser l’escenari d’unes sessions de debat i treball que han comptat amb la presència d’un centenar de professionals del territori que intervenen d’una manera o altre en els infants i adolescents en risc social.

Des de fa cinc anys, l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages treballa per tal que infants i adolescents adquireixin una major socialització, sentit de la responsabilitat i cura d’un mateix i cap els altres i reforcin la seva autoestima a través de la programació d’activitats lúdiques. Es proposen activitats de lleure de qualitat i permet treballar valors inclusius i fomentar espais de socialització. Aquesta oferta va ser especialment valorat l’any passat, coincidint amb la situació de pandèmia, en què després del confinament es van atendre més de 300 infants i adolescents i es va donar resposta a una necessitat de tornar a programar lleure de qualitat.

La consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat, Àdria Mazcuñán, ha posat en valor un projecte en què “la resposta dels infants i adolescents és molt positiva, així com la valoració que en fan les educadores socials”. A través del programa s’ofereixen sessions de percussió corporal, iniciació al ioga i tècniques de relaxació, dansa, cant, teatre social, jocs tradicionals i orientació a la natura, entre d’altres. Mazcuñán també ha posat en valor la jornada d’avui que “ajuda a fer visible la gran feina que fan els i les professionals de serveis socials de la comarca”. L’alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, ha valorat “poder organitzar la jornada al nostre municipi i ajudar a posar el focus amb els infants quan pensem en les seves polítiques”.

Informe sobre els drets dels infants

En el marc de la jornada, s’ha donat a conèixer L’informe sobre els drets de l’infant corresponent a l’any passat que elabora el Síndic de Greuges de Catalunya. L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents del Síndic de Greuges de Catalunya, Maria Jesús Larios. El document assenyala que la situació de pandèmia ha augmentat el risc de pobresa i ha afectat la salut mental dels infants, mentre que Larios ha demanat que “cal garantir una renda per als infants i protegir-los de situacions extremes com són els desnonaments”.