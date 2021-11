«L’amor no t’ha de prendre la vida» és el lema de la campanya que ha posat en marxa el Consell Comarcal del Bages amb motiu de la jornada del 25 de novembre. La iniciativa per reivindicar l’eliminació de la violència contra les dones es va presentar ahir i vol afavorir el debat i la reflexió al voltant de les relacions tòxiques. Per aquest motiu, es faran tallers i activitats i l’ens comarcal difondrà 15.000 cors en format de clauer, 15.000 globus i uns 400 cartells arreu del territori.

En aquest ocasió, la campanya del 25N aposta per posar l’accent en el debat i la reflexió al voltant de les relacions tòxiques i planteja aspectes com què és l’amor o què vol dir amor romàntic i vol posar en valor les relacions sanes i denunciar la perillositat de les que són tòxiques. Per aquest motiu, el cor és el símbol de la campanya que acompanyarà totes les activitats que es faran aquesta setmana arreu de la comarca.

La consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán, ha fet, durant la presentació de la campanya, una crida «a totes les persones a sensibilitzar-se en contra de qualsevol tipus de violència» i va demanar «a totes les dones que s’empoderin i siguin fortes i valentes respecte aquest tema i als homes que s’hi sumin perquè no farem un país feminista sense ells».

El material de la campanya es distribuirà en els tallers i activitats programades en què es promouran espais de debat i suport. Coincidint amb la jornada del 25 de novembre, aquest dijous a la una del migdia, treballadors i treballadores del Consell Comarcal del Bages participaran d’una acció reivindicativa a la Plaça Valldaura de Manresa que simbolitzarà el compromís per treballar per la igualtat i l’erradicació de la violència contra les dones.

L’acte proposat pel Consell «és una imatge molt simbòlica que consisteix en fer una estesa de cors vermells i que diferents persones que assisteixin a l’acte puguin llegir el nom de les víctimes i punxin un globus negre de rebuig a la violència i n’agafin un de vermell» com a símbol de l’amor positiu», ha explicat Mazcuñán.

El SIAD ha atès 64 dones

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Bages ha atès des de principis d’any un total de 276 dones, 64 de les quals per qüestions relacionades amb la violència masclista. Des de principi d’any han estat assassinades dotze dones a Catalunya, dues de les quals al Bages.