«A vegades ens pregunten si estan pintats i, fins i tot, ens han arribat a demanar si són de fusta. A tothom li desconcerta veure ous de tots els colors», explica el manresà Toni Martínez, establert en una masia de Callús amb la seva família. Des d’aquest punt del Bages, amb el suport de la seva parella, Nereida García, i del seu fill, René, tira endavant el projecte Heg premium eggs per comercialitzar ous amb una àmplia gamma cromàtica que abasten més de 100 tonalitats diferents. El secret per obtenir closques turqueses, roses i fins i tot verdes no implica grans invents tecnològics, sinó temps i paciència per tenir cura de les gallines.

La història d’aquest negoci familiar va començar fa deu anys en una visita a la fira avícola de Valls. «A casa som amants dels ous ferrats i buscàvem gallines de raça per a autoconsum», recorda Martínez. Aquell dia es van endur un gall i dues gallines araucanes, una espècie xilena que pon ous blaus, i un mascle i dues femelles Marans, una raça francesa coneguda pels seus ous de color xocolata. «L’aventura va començar quan les races es van barrejar a l’hora de reproduir-se i un dia inesperat, al pati de casa, vam trobar un ou verd clar», ressalta García.

El color misteriós d’aquella figura ovalada va captivar la família, que en aquell moment vivia en una finca de Viladordis, i aleshores van plantejar-se què passaria si repetissin la dinàmica de creuar races amb els pollets que naixien. De seguida es van adonar que els colors variaven en cada nou encreuament. Ara un violeta, ara un vermellós, ara un daurat. En veure que era un producte poc comú a la zona, van decidir traslladar-se, ara fa quatre anys, a una masia de Callús per dedicar-se de ple a la producció d’ous acolorits.

Els tràmits burocràtics van endarrerir el tret de sortida del negoci, que es va posar en marxa fa dos anys. Durant aquest temps, han incrementat la població animal, i ara ja tenen unes 500 gallines i 15 galls. En total, ja han assolit vuit generacions, i amb cadascuna han obtingut nous tons. «Els últims ous han sortit liles», assenyala Martínez, que afegeix que «els colors són més limitats, però si parlem de tonalitats, segur que superem el centenar, amb diverses escales de verds, blaus, roses...». Aquesta varietat els fa pensar que el ventall cromàtic de la genètica és infinit.

Darrere d’aquests ous hi ha unes gallines amb unes característiques específiques que difereixen de les rosses, una de les races majoritàries a Catalunya. «Cadascuna de les nostres gallines pon un centenar d’ous l’any, mentre que les altres tripliquen aquest nombre, i això fa que moltes granges prioritzin la productivitat», apunta García. En el seu cas, arriben als 45.000 ous l’any, «una xifra petita però que ens permet oferir un producte de qualitat», afirma Martínez. Una qualitat que ve donada, en bona part, per les condicions en què viuen les gallines. «Des que les tenim a casa, sempre hem evitat donar-los productes químics i, al mateix temps, hem procurat deixar-les campar lliures per l’entorn de la masia i respectar el seu cicle natural de reproducció», destaca García.

Amb aquesta filosofia, han distribuït el seu producte a comerços, mercats i restaurants de diversos punts de la demarcació de Barcelona, «on ens encarreguem de fer les entregues nosaltres mateixos», remarca Martínez. De fet, durant el confinament domiciliari a causa de la pandèmia, van dedicar bona part del seu temps a repartir ous casa per casa. «En la majoria dels casos, sortíem de la comarca», explica Martínez. I és que assegura que tenen més ressò a fora que al seu territori natal, «però, ja se sap, ningú es profeta a la seva terra», bromeja.

De cara al futur, un dels principals reptes que es plantegen és difondre el producte a la regió central, «on encara hi ha un cert desconeixement envers l’origen dels ous de colors. En canvi, als Estats Units, és més freqüent veure aquesta classe d’ous». En aquest sentit, anima la població a tastar aquests ous de colors, «perquè no només són atractius visualment, sinó que la seva closca és més gruixuda i el rovell més gelatinós, amb un sabor extraordinari».