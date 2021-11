L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ajudarà, per segon any consecutiu, a pagar les factures dels subministraments a aquelles persones que tinguin necessitats socioeconòmiques i no puguin fer front a aquests càrrecs.La iniciativa permetrà al consistori ajudar a les famílies, amb un import màxim de 200 € per llar, per tal que puguin abonar els pagaments de qualsevol classe de subministrament energètic (aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya,…).

L'ajut, que va néixer l'any passat per ajudar a les famílies afectades per la covid-19, pren aquest hivern encara més importància, amb l'augment desorbitat del preu dels subministraments.

En l'anterior edició, un centenar de famílies van rebre aquest ajut al qual s’hi van destinar 20.000€. Aquest any, s’hi destina una partida de 30.000€ i es modifiquen els llindars econòmics per permetre que aquesta ajuda sigui encara més inclusiva i més justa, tenint en compte el nombre de persones que formen part de cada unitat familiar.

Les persones empadronades al municipi que s’hi vulguin acollir, poden fer-ho del 25 de novembre de 2021 i fins al 15 de febrer de 2022, aportant factures pagades entre l'1 de gener de 2021 i fins al febrer de 2022.

Per tal de poder accedir a l’ajut es tindrà en compte el fet de no superar un determinat llindar d'ingressos anuals i altres criteris socials. Les persones interessades a sol·licitar-ho poden fer-ho de forma presencial al consistori de Sant Fruitós de Bages, a l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania o per via telemàtica a www.santfruitos.cat.