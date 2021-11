El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós va acollir l’estrena del documental de memòria oral "Aquella guerra que hi va haver", un audiovisual creat a partir de les entrevistes realitzades a una setantena de persones del municipi.

L’acte va ser presentat per l’alcaldessa, Àdria Macuñan, que va ressaltar la importància de la memòria oral per recordar la història del municipi, i també va lamentar que moltes de les persones que hi apareixen ja no hi siguin. Esteve Teixidó de l’empresa realitzadora del documental SabemCom va comentar que es deia que molta gent que va viure aquella època no en volia parlar, però que un cop començades les entrevistes anaven relatant els fets més colpidors que havien viscut o que els havien explicat els seus familiars.

Aquesta és la tercera entrega d'un projecte de memòria oral que es va iniciar l'any 2016. Es van enregistrar més de 120 hores d'entrevistes a gent gran del municipi. En aquesta edició relaten en primera persona les seves vivències i records d'aquesta època que va marcar les seves vides i permet conèixer quines conseqüències va provocar la guerra en el municipi i en la societat fruitosenca. L'any 2017 va sortir a la llum el primer documental "L'evolució de Sant Fruitós de Bages", sobre com es va desenvolupar la societat, l'economia i la vida quotidiana en els darrers cent anys. L'any 2019 es va estrenar el segon documental, "Guarda'm un ball", dedicat a les tradicions, festes i vida social de la gent gran de Sant Fruitós, i ara s'estrena aquest tercer documental dedicat a la guerra civil i els seus efectes, una visió local del període més negre de la història contemporània.