Una important dotació de Bombers, Mossos i voluntaris del Pont de Vilomara buscaven anit una noia de 15 anys veïna de la població que va desaparèixer ahir al matí. La desaparició en un primer moment es podria entendre com una fugida de casa, ja que la noia va sortir del domicili abans de l’hora d’entrar a l’institut i no hi va arribar. Anit se la buscava per zones boscoses.

Anit, Mossos, Bombers i membres de l’Ajuntament es van reunir per muntar el dispositiu de recerca i van muntar una primera seu d’operacions a l’ajuntament. Els Bombers hi van desplaçar diversos vehicles, més de mitja dotzena en un primer moment, alguns dels quals a les 9 de la nit estaven estacionats davant de l’ajuntament del Pont.

La família va difondre un cartell a les xarxes socials on hi ha una fotografia de la noia i es fa la descripció de la roba que portava. La noia es diu Danisa i ahir anava amb uns «pantalons negres i un jersei blau amb tres botons» a la part alta. La noia, que cursa tercer d’ESO a l’institut Pompeu Fabra. L’Ajuntament anirà demanant col·laboració a través de xarxes socials.