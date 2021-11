L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb la col·laboració del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, portarà a terme aquesta setmana canvis en la recollida de residus per augmentar els índexs de reciclatge, facilitar la separació de residus i endreçar la via pública. D’una banda, es reorganitzaran els contenidors al carrer i, d’altra banda, es donaran facilitats als grans productors per separar millor.

Per a la ciutadania, el canvi més visible serà l’endreça de les illes de contenidors al carrer. Els dies 24, 25 i 26 es faran efectius els canvis per crear 80 àrees completes on hi haurà agrupats contenidors per a totes les fraccions. A més, es renovarà tot el parc de contenidors d’envasos i els de paper passaran a ser de càrrega posterior, un canvi que no afecta la ciutadania, però que fa que el buidatge dels contenidors sigui molt més fàcil i ràpid. D’aquesta manera, es vol facilitar al màxim que tots els veïns i veïnes separin els residus a casa i els dipositin al contenidor correcte i, a més, es vol millorar l’espai urbà, amb illes de contenidors més endreçades.

D’altra banda, s’amplia la recollida porta a porta de paper i cartró comercial, que es feia en 65 establiments i, després de la campanya d’informació, s’ha ampliat fins a 106 grans productors. L’inici d’aquesta recollida serà el dia 30 de novembre i es farà els dimarts i, segons el volum de generació de cartró de cada establiment, es passaria també un segon dia, els dissabtes.

També s’està preparant la recollida porta a porta de la fracció orgànica per a grans productors. A més, 16 bars i restaurants del municipi podran fer una recollida més fàcil del vidre, amb l’ajuda de contenidors Vacri. Es tracta d’uns petits contenidors amb rodes que es tenen a l’establiment i s’omplen de vidre. Quan són plens, és molt fàcil portar-los fins al contenidors de vidre més proper i fer el buidatge de tota la càrrega, sense esforç.