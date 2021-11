La Policia Local de Santpedor, al costat d'agents i vigilants d'altres municipis, han assistit a una formació sobre el protocol davant de les violències sexuals en espais d'oci públics de la comarca, de la mà de dues professionals de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages.

La formació, que ha tingut lloc a la capella de Sant Andreu, s'emmarca dins les accions previstes al Protocol davant les violències sexuals i en espais públics de la comarca, elaborat pel Consell Comarcal del Bages i al qual l'Ajuntament de Santpedor es va adherir el passat mes d'abril.

El Consistori assumeix així els compromisos del Protocol amb l'objectiu de generar espais d'oci segurs i lliures de violències masclistes i LGBTIfòbiques. Aquesta formació busca la conscienciació, el compromís, la sensibilitat i la coresponsabilitat dels agents del municipi que vetllen per la seguretat. La regidora d'Igualtat, Núria Martínez Amat, assegura que "aquest tipus de formacions són necessàries perquè tots els agents implicats tinguin eines per poder fer un bon acompanyament vers les violències masclistes o LGTBIfòbiques".

El Govern farà un estudi sobre l'atenció que reben les víctimes de violència masclista i el seu acompanyament

El Govern farà un estudi per analitzar l'atenció que reben les víctimes de violència masclista des del moment en què interposen la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra i l'acompanyament rebut durant tot el procés. L'estudi ha de servir per conèixer l'opinió de les víctimes i incorporar coneixements, sensibilitat i eficàcia. Així ho anunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que de manera conjunta amb la conselleria de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, ha presentat aquest dimarts una guia per detectar les violències masclistes digitals en un acte al Complex Central dels Mossos, a Sabadell (Vallès Occidental). Es tracta d'un document adreçat a la població en general on es detallen les eines de què es disposa per a fer-hi front.

L'estudi pretén abordar de quina manera s'ha de poder millorar l'atenció a una topologia de víctimes que en certes ocasions els costa exterioritzar la seva situació, motiu pel qual requereix molta empatia per part dels agents que les atenen i saber de quins mecanismes disposen per acompanyar-la. "Per primer cop elaborarem un estudi amb les persones usuàries víctimes de la violència masclista, perquè es valor el procés d'acompanyament des del moment en què fan la denúncia", ha assenyalat Elena.

L'objectiu és millorar aquesta atenció, "coneixent l'opinió de les víctimes i incorporant coneixements, sensibilitat i eficàcia en aquesta tasca", ha afegit el conseller. D'aquesta manera es pretén donar visibilitat als diferents casos de violència contra la dona.