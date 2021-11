El grup municipal de Junts per Sallent ha retret que l’equip de govern (ERC) hagi aprovat una memòria valorada i encarregar un projecte per rehabilitar una casa per un import inicial de 125.000 euros (més 12.000 del projecte).

Segons ha detallat en un comunicat aquesta formació, que és a l’oposició, l’immoble en qüestió, situat al número 23 del carrer del Pont, va ser venut a l’Ajuntament per 3.000 euros durant l’anterior mandat perquè els hereus no volien fer-se càrrec de les despeses que generava, «i es va acordar aquesta compra per tal d’incrementar el parc d’habitatge del municipi».

En aquest cas, es tracta d’una casa sencera per una sola família, amb dues plantes, pati a la part del darrera, «que s’ha de fer nova en la seva totalitat». Per aquest motiu, Junts per Sallent aposta perquè aquesta casa en concursi en la modalitat del que es coneix com a masoveria urbana. Amb aquest sistema, la família que l’obtingui, en disposaria «per un llarg termini, 50 o 75 anys», i com a contrapartida és la que s’encarregaria de fer-hi les obres de millora.

En el comunicat, Junts posa en relleu que aquest sistema l’Ajuntament de Sallent «ja l’ha aplicat amb un altre cas, com són les antigues escoles de Cornet, o altres exemples en finques del Patronat de Cabrianes».

La formació considera «del tot inadmissible» que l’Ajuntament «es gasti més de 140.000 euros en arreglar una casa i adjudicar-la a una o dues families». El cap de files i portaveu de Junts per Sallent, l’exalcalde David Saldoni, argumenta que «amb 140.000 euros, a Sallent pots pagar més de 400 mesos de lloguer, o bé pots comprar quatre habitatges socials i reformar-los. No té cap sentit reformar una casa d’aquestes característiques per habitatge social».

La formació majoritària a l’oposició considera que «la política social d’habitatge ha d’anar encarada a maximitzar l’eficiència dels diners que s’inverteixen, i considerem que no és política social invertir 140.000 euros en un sol habitatge, perquè el gaudeixi una o màxim dues families».