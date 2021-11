L’Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet commemora aquest any el 25N, Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, regalant a totes les alumnes, professores i treballadores del centre un petit clauer/xiulet que es pot activar en cas d’intent de violació, agressió, robatori, etc.

Aquests dispositius, coneguts com a clauers antivioladors o de defensa, emeten un soroll eixordador un cop són activats i ja s’han donat casos en què l’agressor ha fugit un cop s’ha disparat l’alarma.

En total l’escola regalarà els propers dies més de 200 d’aquestes petites alarmes, que ha comprat al col·lectiu Fem Lluita associació feminista de Sant Vicenç de Castellet. A més d’oferir a les dones una eina que els pot permetre defensar-se en cas d’agressió, el centre també vol reivindicar d’aquesta manera la fi de qualsevol tipus de violència contra les dones i donar el seu suport a l’entitat feminista.

Dos terços de les persones de l’Escola Montserrat (entre alumnat i professionals) són dones: 191 del total de 278 alumnes són noies, i en el col·lectiu de persones treballadores, 18 de 34 són dones.