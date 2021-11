Món Sant Benet oferirà per al mes de desembre una nova proposta familiar lligada al Nadal. Es tracta de l’Operació Reis Mags, una activitat que permet alternar un petit joc de pistes pel monestir de Sant Benet i l’elaboració d’una recepta típica d’aquestes dates, com són les neules, de manera que es lliguen dos dels grans elements del complex: l’antic espai monàstic i el centre Alícia.

La proposta planteja una història en què s’explica que fa més de mil anys, els tres Reis de l’Orient van fer un pacte secret amb l’abat i van establir que dins del monestir es guardaria la clau mestra que permet obrir totes les cases la Nit de Reis, i així poder portar les joguines als nens. Les famílies participants han d’ajudar a localitzar aquesta clau. Com que les neules són un producte típic d’aquestes dates, l’activitat es completa amb un taller per aprendre a elaborar-ne. En acabat, les famílies que ho desitgin podran escriure la carta als Reis Mags. L’activitat s’oferirà cada cap de setmana de desembre i fins el diumenge 2 de gener. La proposta està adreçada a públic familiar i pensada per fer amb infants acompanyats sempre d’un adult. Les entrades ja es poden adquirir .