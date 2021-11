En Comú Podem considera clau en el progressiu canvi de mobilitat a Catalunya la inclusió en els pressupostos de la Generalitat per al 2022 del futur tramvia del Bages, que la formació qualifica d’ «infraestructura vertebradora de la comarca», en paraules d’Ana Querol, coordinadora de la formació a Manresa. En una roda de premsa convocada aquest divendres, els Comuns han posat en relleu el preacord assolit amb ERC per als futurs pressupostos del govern (per a l’aprovació dels quals ara s’obre un període de gairebé un mes de negociació) i, sobretot, el fet que entre els punts pactats s’hagi tret del calaix i tornat a posar sobre la taula una proposta, la del tren-tram, que ja va tenir un estudi previ el 2009 però que va quedar en l’oblit. «Nosaltres hem estat els que sempre hem defensat aquest projecte i no em parat d’empentar-lo», destacava Querol.

El que inclou aquest preacord, segons ha concretat Marc Parés, diputat territorial d’En Comú Podem, és una partida d’un milió d’euros que ha de servir per fer durant l’any vinent una actualització de l’estudi previ realitzat fa més d’una dècada, i alhora iniciar-ne el projecte constructiu. «És una infraestructura que ha de ser una realitat a curt-mitjà termini», exposava Parés, que hi afegia que aquest acord s’inclou «en un marc més ampli, perquè el que Catalunya necessita és un pacte nacional per a la mobilitat sostenible, i aquest n’és un pas». De fet, el parlamentari ha subratllat que «Catalunya ha de ser un país de trens», i que això vol dir «invertir fora de l’àrea metropolitana i anar cap a uns transports que no només connectin capitals amb Barcelona, sinó que fomentin la mobilitat intercomarcal».

Tant Marc Parés com Anna Querol coincideixen a destacar que aquest tramvia del Bages, que parteix de la idea d’aprofitar els ramals de la línia de la potassa cap a Sallent i Súria per connectar la capital amb municipis al nord del Llobregat i el Cardener, «també ha de contribuir a resoldre enormement la mobilitat dins de Manresa, amb connexions cap a les zones del Congost, el cementiri, i d’aquí cap a Sant Joan».

En aquest sentit, Josep Joan Roda, conseller comarcal d’En Comú Podem, posava en relleu la tasca feta per la seva formació per empentar la represa del projecte, «ja que de sobte ens vam trobar una inversió pactada només entre el govern de Manresa i Ferrocarrils», en referència al soterrament previst de la línia a la capital del Bages, «que només tenia un component urbanístic, no de mobilitat, i que tan sols beneficiava Manresa. Crèiem que era un projecte que calia obrir a la comarca, i amb insistència i negociació hem aconseguit un preacord per a la seva inclusió en els pressupostos per al 2022».

Marc Parés ha concretat que la materialització del projecte està estimat amb un cost d’entre 110 i 150 milions d’euros, però serà aquest un aspecte, juntament amb els caràcter més tècnic i tecnològic, els que haurà d’analitzar i actualitzar el nou estudi previ. Parés va reblar que infraestructures com la del tramvia del Bages «són els que ens han de fer caminar cap a un país que es mogui menys, i que quan ho faci sigui de manera cada cop més sostenible». Per la seva part, Querol incidia en el fet que el tren-tram ha de ser un primer pas en la millora d’aquesta mobilitat ferroviària, però que en el mig-llarg termini «nosaltres som ambiciosos i creiem que s’ha d’anar més enllà, i el tren també ha d’acabar arribant a comarques com el Berguedà o el Solsonès».