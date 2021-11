Famílies de l’escola Catalunya de Navarcles han expressat el seu malestar per les incidències reiterades que pateix la calefacció de l’edifici vermell, que acull els alumnes de P3 fins a 2n de primària. La instal·lació, que es va fer nova aquest estiu, ja ha tingut problemes en tres ocasions, la darrera ahir, i ha obligat al centre a engegar calefactors o a traslladar als alumnes a l’altre edifici de l’escola. El consistori assegura que està vetllant pel bon funcionament del sistema i atribueix les avaries als ajustaments de la nova instal·lació i a una incidència al sistema elèctric.

L’edifici vermell de l’escola Catalunya de Navarcles ha patit aquest curs problemàtiques amb la calefacció en tres ocasions. Com ja havia passat fa unes setmanes, aquest dilluns un problema amb el sistema de climatització va fer que algunes aules no arribessin a la temperatura mínima de 17 graus i se situessin a només 9 o 13 graus. Per aquest motiu, el centre va haver de traslladar alguns alumnes a l’edifici verd, mentre que altres grups es van poder mantenir a la seva classe amb calefactors auxiliars.

Ahir al matí, la direcció del centre va comunicar a les famílies una nova incidència a causa de la qual hi havia quatre aules amb sensació de fred i on la temperatura rondava els 18 graus. Tot plegat, ha encès els ànims de les famílies, que reclamen a l’Ajuntament de Navarcles una solució definitiva perquè els seus fills no passin fred a l’escola, tenint en compte que ara venen els mesos més gèlids.

Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient i Via Pública, Josep Joan Roda, ha lamentat la situació i ha explicat que el consistori i l’empresa responsable de la instal·lació estan vetllant en tot moment pel bon funcionament del sistema. Roda atribueix les incidències als ajustaments de la nova calefacció, que es va instal·lar aquest estiu ,i no s’ha pogut provar del tot fins que ha començat el fred. Això, a més, va coincidir amb unes obres per canviar un transformador elèctric de la zona «que va fer penjar el sistema» i hauria afectat la part electrònica.

En aquest sentit, assumeix que «hi ha hagut problemes amb la posada a punt», però assegura que «de seguida que ho hem detectat hi hem posat remei». Roda diu que entén el malestar de les famílies i lamenta les incidències que hi ha hagut, però assegura que estan vetllant perquè la calefacció funcioni i espera que amb els ajustaments electrònics que s’estan fent es puguin solucionar els problemes.

La problemàtica de la calefacció de l’edifici vermell de l’escola Catalunya de Navarcles ja ve de lluny. El 2015 un grup de pares i mares ja va denunciar que la instal·lació era vella i fallava sovint. Tot i que s’havien anat fent actuacions, com el canvi de la caldera, la instal·lació patia fuites d’aigua. Fa dos anys famílies del centre van tornar a expressar el seu malestar per les reiterades problemàtiques amb la calefacció que es van anar resolent puntualment fins que, finalment, el consistori va apostar per renovar tot el sistema aquest estiu.