L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha presentat aquest dijous 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, el Protocol local d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci. Un protocol pilotat per la regidoria d'Igualtat, però que pretén ser una eina imprescindible i útil per fer del municipi un lloc més segur i igualitari.

La regidora d’Igualtat, Elia Tortolero, ha posat èmfasi en el fet que “és imprescindible el treball de la mà de les entitats i col·lectius per promoure des d'una perspectiva de comunitat i corresponsabilitat amb aquells agents que intervenen en aquests espais per erradicar qualsevol classe de violència que pugui tenir lloc”. L’objectiu de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada és que aquest protocol “no es quedi en un document intern, sinó que sigui conegut per tots els agents socials i entitats i es pugui aplicar amb encert si és necessari a qualsevol esdeveniment”, afirma Tortolero.

Els objectius del protocol són fer un treball transversal i conjunt per a l’abordatge de les violències sexuals; disposar d’una eina coneguda per tots els agents del poble (tècnics, polítics i entitats) per abordar els casos de violència sexuals; i incorporar la mirada LGTBI per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Alguns dels punts del protocol més destacats són “no qüestionar l’agressió i escoltar a la persona agredida, coordinació entre tots els agents socials i aturar rumors que puguin perjudicar a la persona agredida”.

En acabar la presentació, hi ha hagut un espectacle de dansa a càrrec de la Nàdia Pesarrodona. S’ha tractat d’un espectacle concret per aquesta ocasió.