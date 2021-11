Sant Vicenç de Castellet recupera el mercat de segona mà i intercanvi aquest dissabte en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. la Plaça de l’Ajuntament serà l’escenari d’una activitat que arriba a la setzena edició i que l’any passat no es va poder organitzar a conseqüència de la situació de pandèmia. Durant tot el matí el públic que visiti el mercat també podrà participar del joc Escapem dels plàstics en format de escape box per a tots els públics. A més, es podran recollir els cubells per reciclar la matèria orgànica al punt informatiu de l’Ajuntament.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus gira al voltant de les comunitats circulars aquest any i segueix el lema Suma’t a un món amb menys residus. Aquest divendres el consistori ha posat a disposició de tots els veïns i veïnes un servei mòbil d’autoreparació de petits electrodomèstics, bicicletes i aparells informàtics.

Durant tota la setmana l’alumnat de 1r d’ESO de l’INS Castellet ha realitzat visites a la deixalleria, amb el suport del Camp d’Aprenentatge del Bages i del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, i també un taller al bosc de ribera. En paral·lel, han participat d’una activitat que consistia en reciclar contenidors vells per habilitar-los com a punts d’alimentació de les colònies controlades de gats.

Els actes compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l’entitat Ceps i Manduca, que prepararà la xocolatada popular per a totes les persones que participin al mercat de segona mà, a qui es demana que portin un got o una tassa reutilitzable.