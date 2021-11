Gran homenatge el que va rebre el pilot surienc Josep Garcia, campió del Món i d’Espanya d’enduro, aquest divendres 26 de novembre en la seva arribada a Súria. El destacat esportista surienc va ser rebut a la Casa de la Vila per l’alcalde Albert Coberó i altres membres de la corporació, acompanyat per un ampli seguici de motoristes i altres persones afeccionades. Josep Garcia, el millor motorista surienc de tots els temps, va signar en el Llibre d’Honor de la vila i va saludar tothom des del balcó principal de la Casa de la Vila, al costat del batlle surienc i altres membres de la corporació.

El campió surienc va manifestar el seu agraïment a Súria, a l’Ajuntament i a totes les persones que han donat suport a la seva carrera esportiva. Josep Garcia va expressar la seva determinació per “seguir estant molts anys al nivell més alt, i per què no, tornar-nos a veure aquí l’any que ve”.

Per la seva banda, l’alcalde Albert Coberó va afirmar que per a Súria és “un orgull” tenir un esportista “de primer nivell” com Josep Garcia, a qui va animar a tornar a la Casa de la Vila amb nous triomfs. Segons Albert Coberó, el pilot surienc ha demostrat que “amb esforç i perseverança, si persegueixes els teus somnis pots arribar al cim mundial”. El batlle surienc també li va lliurar una placa de reconeixement pels seus èxits esportius. Després del seu pas per la Casa de la Vila, el campió i el seu seguici van passar pel centre urbà fins a la plaça de Sant Joan, on van tenir lloc diferents activitats de reconeixement. Aquest homenatge públic a Josep Garcia va ser organitzat per l’associació El Pakitu No Puja, amb el suport de l’Ajuntament, l’emissora municipal Ràdio Súria, KTM i Enduroc.