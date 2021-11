Sant Vicenç de Castellet recupera el mercat de segona mà i intercanvi aquest dissabte en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. La plaça de l’Ajuntament serà l’escenari d’una activitat que arriba a la setzena edició i que l’any passat no es va poder organitzar a conseqüència de la situació de pandèmia. Durant tot el matí el públic que visiti el mercat també podrà participar del joc Escapem dels plàstics en format d’escape box per a tots els públics. A més, es podran recollir els cubells per reciclar la matèria orgànica al punt informatiu.