Avinyó ha creat el Consell Municipal d’Infants, un nou òrgan de participació adreçat a l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària. Es tracta d’un espai on els infants podran exercir el seu dret a debatre, expressar l’opinió i prendre decisions per tal que les seves propostes tinguin veu al ple de l’Ajuntament a fi de contribuir a millorar el municipi. El Consell ja ha celebrat la primera sessió, on es van nomenar els consellers i conselleres.