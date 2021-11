Dues sentències obliguen ICL a treure el runam salí de Sallent, una muntanya que acumula 48 milions de tones de sal. Enlloc d'això, els ecologistes denuncien que l'empresa minera "blanqueja el delicte ecològic" amb propostes culturals o esportives com la que ha tingut lloc aquest diumenge, en què centenars de corredors han pujat dalt del Cogulló. "Ens volen fer veure el Cogulló com si fos la cosa més bonica del món, però és un disbarat", ha subratllat Josep Ribera, portaveu de Prou Sal, que ha organitzat una protesta coincidit amb la cursa. Els organitzadors de l'acte, en canvi, asseguren que no reben cap subvenció d'ICL, defensen que cal treure el runam, però que, mentre l'empresa no ho fa, es pot utilitzar com a reclam turístic.

"És una trampa". Així de contundent s'ha mostrat Josep Ribera, portaveu de Prou Sal, durant l'acte de protesta que els ecologistes han fet als peus del Cogulló, aprofitant la cursa dels Maquis, en la que els corredors han pujat fins el cim del runam. Segons Ribera, l'empresa minera està programant actes per "blanquejar el delicte ecològic" i amagar que no està traient el runam salí, tot i estar-ne obligat per sentència.

De fet, Ribera creu que, "donat que ICL està incomplint el Pla Phoenix, és un bon moment perquè Estat i Govern exigeixin una franquícia que permeti retirar el runam" en cas que l'empresa tanqués. "Si diuen que no hi ha feina pels treballadors, aquí n'hi ha molta per retirar el runam", ha subratllat.

Segons el portaveu de Prou Sal, el runam salí del Cogulló continua contaminant les aigües del riu Llobregat. A banda, també denuncia l'ús d'aigua potable en grans quantitats per dissoldre el runam i transportar-lo al mar.

Fer de la necessitat una virtut

Els organitzadors de la cursa comparteixen els arguments dels ecologistes, i també creuen que cal treure la muntanya de runam salí. "A nosaltres tampoc ens agrada", subratlla un dels portaveus, Ignasi Sala. Tanmateix, creuen que, mentre l'empresa no ho fa, el runam salí de Sallent és una oportunitat. "És un indret únic, com un ambient lunar. Es veu tot el Pla de Bages i tot el Pirineu. Per gràcia o per desgràcia la tenim davant de casa, aprofitem-ho no?", ha subratllat.