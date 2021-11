La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages ha celebrat el seu primer any de vida amb 32 establiments adherits, entre cellers, allotjaments, restaurants i altres equipaments vinculats al sector enoturístic. Alguns d’aquests membres, més d’altres que estan interessats a formar-ne part en un futur, es van reunir al Centre Enoturístic del Pla de Bages, a Navàs, en la que va ser la primera jornada de membres de la Ruta del vi. La trobada va servir per posar en contacte tots aquests agents amb l’objectiu de fer xarxa, cohesionar el territori i establir noves aliances entre el sector. A més, els establiments membres han rebut un distintiu que acredita la seva adhesió a la Ruta del Vi. Tots els participants van valorar molt positivament la jornada.

El president de la DO Pla de Bages, Joan Soler, va manifestar que la Ruta del Vi neix amb la voluntat «de reivindicar el patrimoni cultural del territori tan vinculat a la presència històrica del cultiu de la vinya i a l’elaboració de vins a la comarca».

Agustí Comas, conseller comarcal de Turisme, va assenyalar que «l’enoturisme és un dels pilars bàsics del nostre pla de treball per posicionar el Bages com a destinació turística de primera línia».