Castellbell i el Vilar ha començat aquesta setmana els treballs corresponents a les tasques de manteniment i neteja de la llera del riu Llobregat al seu pas pel barri de la Bauma. L’actuació del consistori, finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua, tindrà una durada de quatre setmanes, permetrà eliminar la canya americana i executar les tasques de desbrossament de tot aquest entorn.

En paral·lel, l’Ajuntament treballa per iniciar les obres per a l’obertura de la franja de protecció de la Farinera i Les Comes en el marc d’una actuació que compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona.

D’altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a informació pública el Programa de Gestió específic dels Sistemes públics de Sanejament de Catalunya, l’eina que preveu la planificació i l’execució de les obres de sanejament d’aigües residuals que s’executaran a Catalunya entre el 2022 i el 2033.