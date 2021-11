La Junta comarcal del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona ha premiat tres treballs liderats per professionals de l’ICS Catalunya Central. El lliurament es va dur a terme en el marc de la Vigília de Sant Lluc en un acte de petit format, adaptat a la situació epidemiològica.

En primer lloc, la XVII Beca Bages al Metge Jove va recaure sobre la metgessa Sílvia Góngora Rodríguez, de l’Equip d’Atenció Primària Sagrada Família de Manresa, pel treball «Art versus medicalització: estudi sobre l'impacte d'una intervenció basada en pràctiques fotogràfiques en la des prescripció de benzodiazepines en un centre d'atenció primària». Aquest reconeixement premia la tasca impulsada per la professional sobre l’art i la salut.

En segon lloc, el treball al llarg supervivent de càncer «Gestió compartida entre els dos nivells assistencials. Oncologia i Atenció Primària» va rebre el XXIV Premi del Bages de Ciències Mèdiques (accèssit). Una recerca liderada per les metgesses Montse Ciurana (directora de l’equip d’Atenció Primària Plaça Catalunya de Manresa), Sílvia Catot, Montse Domènech, Rosa Cobacho, Anna Vidal i Pere Farràs. Segons detallava Montse Ciurana, aquest treball té «una transversalitat entre oncologia i atenció primària, un fet pioner a Catalunya i permet el seguiment del pacient des d’aquest prisma». Es tracta d’un treball compartit entre l’atenció primària de l’ICS i d’Althaia i oncologia d’Althaia.

Per últim, el XXIV Premi del Bages de Ciències Mèdiques va ser per al treball «Seroprevalença 16,5 mesos després de l'inici de la pandèmia COVID-19», liderat per les metgesses i investigadores de la Unitat de Recerca i Innovació de l’ICS: Anna Ruiz Comellas, Anna Ramírez, Queralt Miró, el cap de la Unitat, Josep Vidal; la gerent de l’ICS Catalunya Central, Anna Forcada, entre altres. Josep Vidal destaca que «aquesta recerca és una mostra més dels treballs que impulsem des de la Unitat de Recerca de la Catalunya Central, sempre orientada a la ciutadania i amb l’objectiu d’oferir millores per a l’atenció primària».