L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert un expedient a Onada Serveis, l'empresa que gestiona la residència municipal El Lledoner des del 2013, per un increment "irregular" de les tarifes. Segons ha explicat aquest dilluns l'alcaldessa del municipi, Àdria Mazcuñán, l'empresa hauria cobrat de forma indeguda un total de 87.000 euros als seus usuaris entre els mesos de gener i setembre d'enguany.

Segons Mazcuñán, l'empresa no pot incrementar les tarifes sense una autorització prèvia de l'Ajuntament i, en cap cas, es va comunicar. També s'ha interposat una multa que suma al voltant de 60.000 euros. D'altra banda, el consistori ha anunciat que iniciaran una auditoria sobre tots els comptes de la residència des de l'inici de la concessió.

Sant Fruitós de Bages va obrir el mes de juliol passat un procediment a l'empresa Onada Serveis –que gestiona des del 2013 la residència municipal del municipi- després que els familiars d'alguns usuaris del centre alertessin a l'Ajuntament que des de la residència se'ls havia fet signar un annex del contracte amb un increment del preu de les places. Això, ha explicat l'alcaldessa, va fer engegar les alarmes a l'equip de govern, ja que, segons ha deixat clar, "en cap cas l'empresa gestora de la residència pot modificar el preu de manera unilateral".

El consistori va instar-los a modificar els preus

A partir d'aquí, el consistori va convocar diverses reunions amb l'empresa Onada Serveis en què "van confirmar que estaven cobrant un preu diferent a aquell que estava acordat". Mazcuñán ha detallat que, abans d'iniciar el procediment, van instar l'empresa a modificar aquests preus i a retornar els diners cobrats "indegudament" als usuaris, però assegura que no van obtenir una resposta satisfactòria. "A partir d'aquí iniciem un expedient que culmina ara i es portarà al proper ple municipal", conclou la batllessa.

Per la seva banda, la regidora de Serveis a les Persones, Cristina Murcia, ha detallat que les clàusules de la concessió són molt clares: "L'Ajuntament sempre serà qui autoritzarà el preu de la meitat de les places, i l'altra meitat serà comunicada a l'Ajuntament". En aquest sentit, ha indicat, "mai es poden aplicar unes tarifes als usuaris de la residència municipal sense prèvia autorització del propietari, que en aquest cas és l'Ajuntament".

Més de 87.000 euros cobrats de forma indeguda

Segons les dades aportades pel consistori, l'Onada hauria cobrat de forma indeguda entre els mesos de gener i setembre d'enguany un total de 87.099 euros als residents. A dia d'avui l'empresa ja ha retornat 57.644 euros i li manquen 29.455 euros per tornar. A més, l'expedient ha conclòs que l'empresa ha incorregut en dues faltes, una greu i una molt greu, de manera que se li ha imposat una multa que ronda els 60.000 euros.

Segons Mazcuñán, els arguments de l'empresa per justificar l'increment de preus als usuaris van ser que aquests diners servirien per incrementar els sous dels treballadors de la residència. L'empresa va assegurar que s'emparava amb el Decret Llei 9/2021 de 16 de febrer on es va aprovar un increment de tarifes per a l'any 2021 a les residències i centres de dia públics, amb caràcter retroactiu a dia 1 de gener de 2021, i un augment de sou del 6%. L'alcaldessa, però, diu que aquest decret no es pot aplicar a la residència de Sant Fruitós, ja que no es tracta d'un centre de la Generalitat, sinó que és un centre de titularitat municipal gestionat per una empresa privada mitjançant licitació pública.

D'altra banda, l'alcaldessa del municipi ha anunciat que iniciaran una auditoria sobre tots els comptes de la residència, des de l'inici de la concessió –el 2013-, per conèixer "amb total certesa si en altres moments hi ha hagut cobraments indeguts".