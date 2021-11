La Fundació SHE–Fundació La Caixa ja ha començat a realitzar els mesuraments de salut del projecte Healthy Communities que lidera el cardiòleg Valentí Fuster als centres educatius de Cardona i Sallent durant aquest mes de novembre. Primer es van fer els dels indicadors de salut als participants de la franja d’edat més jove de l’estudi científic, de 12 a 17 anys. Aquests van ser escollits a través del cens poblacional de Cardona i Sallent mitjançant el sorteig aleatorit, però a diferència de la franja d’edat adulta, en aquest cas es va utilitzar l’enviament d’una circular informativa a través dels propis centres educatius per informar-los que havien estat seleccionats. Per acceptar la participació en l’estudi científic, els tutors legals de cada menor havien de retornar aquest document firmat com autorització.

D’altra banda, per garantir el bon transcurs del projecte, l’equip de Healthy Communities es va traslladar als centres educatius per realitzar les proves i els qüestionaris d’hàbits saludables. Van ser als centres educatius de Cardona, l’IES Sant Ramon i l’Escola Vedruna, on es van mesurar un total de 140 alumnes, i durant la última setmana, s’han mesurat 73 alumnes de l’IES Llobregat de Sallent.

Pel que fa als seleccionats i seleccionades d’aquesta franja d’edat que cursin la Secundària o Batxillerat a centres educatius de fora de Cardona o Sallent, se’ls contactarà i podran mesurar-se acudint als punts de mesuraments habituals, el Viver d’Empreses de Sallent o el Centre Cívic de Cardona.

En aquesta primera etapa del projecte, a les persones escollides —tant de Cardona com de Sallent— se’ls prenen mesures de pes, estatura, perímetre de la cintura, pressió arterial, colesterol, triglicèrids, glucosa en sang i força muscular. També se’ls fa un qüestionari d’hàbits d’alimentació, activitat física, consum de tabac i nivell d’estrès. Després dels mesuraments, cada participant rebrà un informe de salut i recomanacions per a millorar-la. També es farà un seguiment mèdic durant tot el projecte que permetrà als participants conèixer més el seu cos i la seva salut.

Proper enviament de cartes

Fins ara, s’ha fet el primer enviament de cartes a la població de Cardona i Sallent per informar als possibles participants. Així doncs, fins al moment s’ha comunicat a una tercera part dels seleccionats i seleccionades. Tot i així, encara queden dues tandes més d’enviaments. La següent tindrà lloc ara principis de desembre i l’última a principis de febrer.

Primer grup d’intervenció

Paral·lelament, amb les persones participants en l’estudi científic de la població intervenció, que ja hagin estat mesurades es crearan els primers grups d’intervenció que iniciaran els tallers presencials i online durant el mes de gener de 2022.