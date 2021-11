En el marc de les Festes de Tardor, que han omplert el cap de setmana d’activitats, Cabrianes va acollir ahir al matí la segona edició del Mercat de l’Oli, que enguany es va celebrar conjuntament amb el Mercat de Nadal.

Amb una trentena de parades entre els dos mercats, situats a les veïnes places de la Vinya i del Centru, tot i que no hi va haver aglomeracions, durant tot el matí hi va anar passant gent, que va poder comprar des d’olives, verdures, formatges, estris de cuina de fusta i oli, evidentment, fins a paneres, plantes i manualitats.