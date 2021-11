Aquest dilluns a les 4 tindrà lloc a l’oratori de Mémora a Manresa el funeral per José Luís Guillén Rodríguez, veí de Sant Joan de Vilatorrada que ha mort als 45 anys d’edat després d’haver lluitat durant pràcticament una dècada contra l’esclerosi lateral amiotròfica, més coneguda amb l’abreviatura d’ELA. Precisament, el fet d’haver patit aquesta malaltia va ser el que va fer que el gener del 2015 Guillén aparegués a les pàgines de Regió7, ja que un nombrós grup d’amics va promoure i organitzar un gran acte a la sala Cal Gallifa de Sant Joan amb un nodrit grup d’artistes populars per recaptar fons perquè, tal com explicaven en aquell moment, contribuïssin a que tingués una vida més portable davant la progressiva afectació causada per l’enfermetat i perquè si apareixia un tractament en algun lloc del món pogués tenir ja diners per anar-hi.

En aquell espectacle, que era d’entrada gratuïta però amb guardioles obertes per a donatius, hi van participar artistes com Antonio El Remendao, diversos monologuistes i grups de dansa, que van actuar-hi de manera altruista. Fins i tot, es va crear una samarreta de la campanya.

José Luís Guillén era molt popular al poble perquè era una persona molt activa que havia treballat a la Pirelli i havia jugat a futbol en diversos equips de la comarca, com ara el Joanenc i el Sant Pau.