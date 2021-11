El grup municipal Gent fent Poble, a l’oposició a l’Ajuntament de Sant Fruitós, ha expressat la seva «enorme preocupació» i crítica per l’anunci fet aquest dilluns per l’equip de govern (ERC, PSC i Junts) en relació amb la imposició d’una sanció a l’empresa que gestiona la residència municipal de gent gran El Lledoner per un increment «irregular» de les tarifes.

El que retreu la formació independent en un comunicat que ha fet públic és que l’executiu hagi fet aquest anunci «mitjançant una roda de premsa, gairebé dues setmanes abans que passi pel ple municipal el punt que ha d’aprovar, o no, la sanció a L’Onada». GfP exposa que «sense entrar en el fons de la qüestió ni en els raonaments i les motivacions, és molt temerari anunciar un fet d’aquesta magnitud i importància quan el tema no ha estat encara debatut ni votat, i ni tan sols dictaminat a la corresponent comissió informativa prèvia al ple».

El grup de l’oposició es considera menystingut i argumenta que «al ple municipal del mes de novembre vàrem demanar informació i explicacions sobre aquesta qüestió i l’alcaldessa es va negar a respondre, tot dient que les explicacions es donarien al ple de desembre. A data d’avui seguim sense ser informats i l’alcaldessa, en una acció absolutament indigna d’una representant municipal, ha posat per davant la notícia als mitjans, la roda de premsa i la comissió informativa amb la resolució que es proposa».