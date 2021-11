La Taula del Llobregat, que integra diferents plataformes ecologistes, el col·lectiu Prou Sal (que és un dels que en forma part), juntament amb l’Ateneu Popular Rocaus de Sallent han fet públic un manifest en què reclamen que es retiri la concessió d’aigua provinent de depuradores per a ICL, aigua que l’empresa requereix per a la fabricació de sal vacuum i per a l’evacuació de residu a través del col·lector de salmorres. És una de les demandes que exposen els tres col·lectius, i que aquest cap de setmana han fet visible aprofitant la celebració d’una cursa (la Bell Race) en què centenars de corredors han pujat al capdamunt del runam del Cogulló. Aquesta acció s’emmarcava en una campanya de denúncia perquè consideren que amb l’organització de diferents activitats culturals i esportives amb el dipòsit com a escenari «es blanqueja un delicte ecològic».

En concret, en el manifest que han fet públic conjuntament, la Taula del Llobregat, el col·lectiu Prou Sal i l’Ateneu Popular Rocaus reclamen que «es derogui la concessió d’aigua depurada» i que aquesta negativa «sigui el principi d’un replantejament de la política que han seguit les administracions fins ara en el tema de les mines de potassa del Bages». La Generalitat va declarar d’interès prioritari la canonada que ha de fer arribar 8 hm3 anuals d’aigua depurada de la planta de Manresa fins a les instal·lacions d’ICL a Súria. Les entitats promotores d’aquesta acció denuncien que no es compleixen els requisits que avalaren aquesta decisió.

Alhora, exigeixen que s’obligui l’empresa «a deixar una fiança proporcional a la restauració dels runams i s’estableixin clarament les obligacions i els terminis per eliminar-los, com recomana l’informe del Consell per l’Ús Sostenible de l’Aigua». També exposen la necessitat que «s’asseguri el lloc als treballadors actuals», encara que no tinguin ocupació a la mina, «donant-los feina en la restauració dels runams, i que es plantegi un pla de reconversió industrial de la comarca, coherent amb un desenvolupament equitatiu i sostenible». A més, demanen que s’estudiï «la manera d’aprofitar les riuades o algun altre sistema tècnicament possible per aconseguir l’aigua que es necessita per restaurar els runams sense prendre’n del Llobregat».

En relació amb actes com la cursa que celebrada diumenge i on van realitzar la seva acció de protesta, Josep Ribera, portaveu de Prou Sal, manifestava que «ens volen fer veure el Cogulló com si fos la cosa més bonica del món, però és un disbarat». Segons Ribera, l’empresa minera està programant actes per «blanquejar el delicte ecològic i amagar que no està traient el runam salí, tot i estar-ne obligat per sentència».

Els organitzadors de l’acte, en canvi, asseguren que no reben cap subvenció d’ICL, defensen que cal treure el runam, però que, mentre l’empresa no ho fa, es pot utilitzar com a reclam turístic. «A nosaltres tampoc ens agrada», subratllava un dels portaveus, Ignasi Sala. Tanmateix, creuen que, mentre l’empresa no ho fa, el runam salí de Sallent és una oportunitat. «És un indret únic, com un ambient lunar. Es veu tot el Pla de Bages i tot el Pirineu. Per gràcia o per desgràcia la tenim davant de casa, aprofitem-ho no?», subratllava.