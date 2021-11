Les persones i famílies de Santpedor que hagin vist reduïts els seus ingressos arran de la crisi sanitària de la covid-19 podran sol·licitar, de l’1 al 15 de desembre, ajudes directes per a subministraments bàsics, per lloguer o quotes hipotecàries, per deute de rendes de lloguer o per atendre situacions de risc de pèrdua l’habitatge habitual i permanent.

Els imports seran d’un màxim de 500 euros per a subministraments bàsics, que s’abonaran en un únic pagament segons la despesa acreditada dels mesos de juliol a desembre de 2021. Per al pagament de lloguer o quotes hipotecàries de la despesa acreditada dels mesos de juliol a desembre de 2021, les ajudes seran d’un màxim de 200 euros mensuals fins a un màxim de 6 mesos. Les ajudes seran d’un màxim de 200 euros mensuals i fins a un màxim de 12 mesos per a ajudes de deute de rendes de lloguer. També seran d’un màxim de 200 euros mensuals fins a un màxim de 12 mesos (gener a desembre de 2021) per a atendre situacions de risc de pèrdua de l’habitatge habitual.

Les persones beneficiàries de les ajudes hauran d’estar empadronades a Santpedor i ser titulars del contracte de subministrament, arrendament o hipoteca.