Per evitar que els residus sòlids que s’arrosseguen en episodis de pluges fortes arribin al riu i, i posteriorment al mar, Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa una prova pilot que consisteix en col·locar un sistema de retenció perquè la brossa no s’escapi de la xarxa de clavegueram. La instal·lació, ideada per la multinacional santfruitosenca TecnoConverting, ja s’ha provat en altres punts de Catalunya i l’estat. Sant Fruitós és el primer municipi de la Catalunya Central que l’aplica, amb la intenció que es pugui estendre en altres punts del territori.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb el suport d’Aigües de Manresa, ha optat per introduir en diferents punts del municipi el sistema creat per l’empresa local TecnoConverting, que consisteix en la col·locació de xarxes de contenció dels residus sòlids en els col·lectors per evitar que aquests arribin al riu, i permetent que l’aigua faci el seu curs. Aquest dimarts s'ha instal·lat en un punt del col·lector del polígon Riu d’Or.

El sistema, anomenat TecnoGrabber, és una tecnologia senzilla i econòmica que consisteix en unes malles que s’instal·len en els sobreeixidors de les xarxes del clavegueram. Les previsions apunten que anualment, un cop s’hagi instal·lat aquesta tecnologia, es retindran més de 3,5 tones de residus en els col·lectors del municipi, unes deixalles que fins ara acabaven al riu.

Per exemple, una de les malles recolliria cada tres o quatre pluges intenses al voltant d’uns 300 quilos de residus. Tenint en compte que la instal·lació que es va fer ahir al col·lector del polígon Riu d’Or n’hi ha 6, s’acumularien en un sol punt al voltant d’uns 1.800 o 2.000 quilos, que no anirien a parar al riu. Segons la gerent de TecnoConverting, Lídia Piqué, «és un dada molt important perquè estem parlant d’un sol punt i si ho multipliquem per tots els que es poden instal·lar aconseguiríem que tones i tones de brossa no anessin a parar al medi», sobretot plàstics i tovalloletes. Això contribueix, segons Piqué, «a preservar la sostenibilitat del medi».

Les malles, que són reutilitzables, estan fabricades en un material plàstic d’elevada resistència en forma de tub de 2 metres de llargada, capaç de suportar gran quantitat de material sense trencar-se. Habitualment el sistema es pot instal·lar en un sol matí i queda totalment operatiu per funcionar en el primer episodi de pluges que es produeixi.

Segons el regidor de Medi Ambient, David Ruiz, el consistori ha apostat per la instal·lació perquè «ens va semblar una solució molt senzilla i que permet la millora la qualitat de l’aigua». Per la seva banda, el gerent d’Aigües de Manresa, Antoni Ventura, considera que «aquest projecte es un exemple de l’aliança local de tres actors» i «és una solució molt imaginativa, simple i molt eficaç per ajudar a preservar el medi ambient». Apunta també que els resultats es preveuen positius i, per això, aposten per implementar el sistema en altres llocs similars.

Amb aquesta iniciativa Sant Fruitós de Bages se suma a diversos municipis de Catalunya i de l’estat espanyol que ja estan instal·lant aquest tipus de sistemes de retenció, com ara Tarragona, Barcelona, Mollet del Vallès, Lleida, Sabadell, Terrassa, Madrid, València, Sevilla o les Illes Canàries. Els sistema s’està exportant també a ciutats de França i Portugal.