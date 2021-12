El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i Actuavallès col·laboren en la promoció de la detecció precoç del VIH a les comarques del Vallès Occidental, Oriental i Bages. Amb el lema "El millor és saber-ho. No ho deixis a l’atzar” es fa una campanya pretén reduir l’estigma cap al VIH i fomentar-ne les proves de detecció, en aquesta acció que inclou les tres comarques citades, que apleguen prop de 550 oficines de farmàcia.

La campanya “El millor és saber-ho. No ho deixis a l’atzar” és una acció coordinada a través de l’agrupació Prueba de VIHDA, de la que l’associació Actuavallès n’és membre, i des de la qual s’han ajuntat esforços d’associacions i Col·legis de Farmacèutics de sis comunitats autònomes, arribant a gairebé 7.000 farmàcies de tot el territori estatal. La campanya, segons fonts dels mateixos impulsors, té com a objectiu interpel·lar aquelles persones amb una baixa percepció de risc respecte al VIH i, d’aquesta manera, fomentar la detecció precoç del VIH entre la població general. Així mateix, també busca trencar amb l’estigma i la discriminació relacionats amb el VIH, ja que és important normalitzar la realització de la prova del VIH com a forma de cuidar la salut sexual i conèixer la realitat de les persones que tenen VIH avui en dia. Alhora, els tractaments actuals permeten tenir una bona qualitat de vida i, a més, eviten que es pugui transmetre el virus.

Les farmàcies tenen els hashtags #nohodeixisalatzar #provavih perquè pugui fer promoció a les xarxes socials. Alberto Capitán, director d’Actuavallès, destaca la creació de xarxa en la promoció de les proves de VIH, establint ponts de col·laboració, difusió i, finalment, apropant les proves ràpides i la necessitat de conèixer l’estat serològic respecte el VIH a tota la població.

En el marc de la campanya, també s’ha realitzat una formació específica sobre estratègies de promoció de la prova del VIH i altres mètodes preventius, dirigida a totes les farmàcies comunitàries d’aquest territori. I, segons els mateixos implicats en l'acció, arran la formació, s’ha detectat la necessitat de desenvolupar línies de treball conjuntes entre l’àmbit comunitari i el farmacèutic. Així mateix, s’ha reforçat la importància d’aprofitar tota consulta que arribi a la farmàcia sobre temes relacionats amb sexualitat -píndola de l’endemà, higiene, infeccions de transmissió sexual (ITS)...- com a una oportunitat privilegiada per a poder fer algunes preguntes exploratòries i donar recursos de prevenció combinada -PrEP, mètodes barrera, proves d’ITS, entre altres-.

Joan Brugueras, coordinador del Vallès Occidental Oest, destaca la necessitat de revisió de la distribució territorial de les farmàcies que ofereixen la prova ràpida del VIH in situ, establerta des del Departament de Salut l’any 2009. En aquest sentit, emfatitza en la necessitat de facilitar, eliminar barreres i oferir les màximes opcions possibles a les persones que decideixen fer-se una prova d’aquest tipus, entenent que associacions i farmàcies no són opcions excloents, sinó complementàries i necessàries dins la voluntat de diversificació i simplificar l’accés a les proves.

Meritxell Blanchart, coordinadora de les farmàcies del Vallès Occidental Est, destaca, al seu torn, la importància de realitzar aquests tipus de proves, facilitar el seu accés i treballar conjuntament amb associacions com Actuavallès, tot plegat amb l’objectiu de contribuir a la detecció precoç del VIH.

Anna Font, coordinadora del Vallès Oriental i responsable d’una de les farmàcies que ofereixen proves ràpides del VIH, insisteix en la importància de realitzar un bon acompanyament en la realització de les proves del VIH o la dispensació de l’autotest del VIH: des de l’escolta activa, l’empatia, oferint informació veraç perquè la persona pugui decidir què és el que més s’ajusta a les seves necessitats i afavorint la superació de tabús i estigmes encara presents en el VIH i la sexualitat.

Per la seva banda, Estrella Fíguls, coordinadora de les farmàcies del Bages, incideix també la importància de l’acompanyament de l’usuari que es vol realitzar la prova del VIH i posa en valor la coordinació i el treball en xarxa entre els professionals sanitaris en un tema tan rellevant com és el VIH.