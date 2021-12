El Consell Comarcal del Moianès ha organitzat un cicle de xerrades que, amb el nom d’Espai família, vol facilitar coneixements per al desenvolupament dels fills i filles. Avui tindrà lloc la segona de les xerrades, en aquest cas en relació amb el que es coneix com a ciberassetjament, en la qual es proporcionaran eines sobre el que es pot fer en els nuclis familiars per prevenir situacions d’assetjament en l’àmbit digital, com cal actual en el cas que es detecti que es produeix una d’aquestes situacions i com es pot acompanyar a les persones que ho pateixin. Totes les xerrades són online, cal inscripció prèvia i la d’avui s’iniciarà a les 6.