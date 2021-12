L’Onada Serveis, gestora de la residència municipal El Lledoner de Sant Fruitós des del 2013, ha posat a mans d’un jutjat la decisió de l’Ajuntament d’obrir-los expedient i penalitzar-los pel que considera un «increment irregular» de les tarifes que, segons el consistori (vegeu Regió7 de dimarts), es traduiria en què l’empresa hauria cobrat de forma indeguda un total de 87.000 euros als seus usuaris entre els mesos de gener i setembre d’enguany. Segons argumentava el consistori, l’empresa no podia incrementar les tarifes sense una autorització prèvia de l’Ajuntament i assegurava que, en cap cas, es va comunicar.

Uns arguments que l’empresa no comparteix, motiu pel qual ho ha portat davant d’un jutge perquè sigui qui ho dirimeixi. Segons va explicar ahir la directora general de L’Onada Serveis, Cinta Pascual, «el fet és que la Generalitat va aprovar nous preus de places públiques per a l’1 de gener del 2021. Automàticament van comunicar-ho a tots els Ajuntaments amb els que treballem i vam demanar que s’apliquessin questes tarifes a tot arreu. El de Sant Fruitós ens va dir que havíem de seguir un procediment i nosaltres vam requerir que fos el més ràpid possible perquè porta implícit l’aplicació d’un conveni col·lectiu i millores salarials».

Segons Pascual, van formalitzar-ho el mes de febrer i ho van donar per correctament comunicat, «però l’Ajuntament considera que no s’ha fet com ells creien. A diferència ha estat aquí». Per a la directora general de L’Onada hi ha, però, una diferència d’interpretació entre les dues parts quant al concepte de la residència: «El que ha passat a Sant Fruitós és que, degut a la crisi, no ha passat el que volia l’Ajuntament quan va fer la concessió, que és la concertació de places. Aquí hi ha el problema. Però quan hi ha un concurs per a la gestió d’una residència, si no hi ha places públiques no ens presentem. Perquè els estatuts de L’Onada diuen que com a mínim el 75% de les places han de ser públiques. Nosaltres també ens podríem queixar que ens vam presentar a un concurs amb una idea de negoci que havia de ser públic i no ho és, però el que fem és assumir responsabilitats i tirar endavant». En aquest sentit, subratllava que «el que demanem és que, ja que no tenim places públiques, almenys els preus siguin els públics que marca el decret de la Generalitat aquest any».

Cinta Pascual va manifestar el seu convenciment que «nosaltres hem fet tots els passos correctament i hem arribat al punt que estem pendents que ens contestin a les noves tarifes de l’any vinent, que seran uns preus públics. Però la gran diferència està en el fet que ells consideren que és una residència municipal i que ells han de posar els preus».

En aquest sentit, reiterava que «ens preocupa que l’Ajuntament parli d’incompliments, quan l’Onada l’únic que demana és allò que creiem que, per plec de clàusules, estem autoritzats a fer. I, si no, ens ho ha de dir un jutge, no pot l’Ajuntament parlar directament d’expedients sancionadors. Quan una entitat demana treballar amb un preu públic està fent un acte de responsabilitat per atendre bé les persones».