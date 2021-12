Sant Fruitós ha programat per a aquest divendres, entre les 5 i les 6 de la tarda, l’encesa progressiva de les llums de Nadal de tot el municipi. Segons han destacat fonts del consistori, aquest any s'il·luminaran els principals carrers del nucli, de les 4 urbanitzacions i també els edificis més emblemàtics. El perfil de l'edifici l'ajuntament comptarà amb dues cortines de llum i com a novetat es podrà veure, al balcó, un element en tres dimensions.

També com a nova aportació hi haurà una il·luminació que perfilarà l'església de La Sagrera i dues cortines de llums que lluiran sobre la passarel·la per damunt de la C-16. El pavelló municipal també comptarà amb un perfilat de llums i el cobert de la Màquina de Batre lluirà amb boles de Nadal penjades a la coberta. Per la seva banda, la plaça Alfred Figueras s'il·luminarà amb un arbre de 10 metres d'alçada ubicat just al davant de l'edifici del Nexe- Espai de Cultura.

Els dies festius i vigílies la lluminària estarà encesa fins a la una de la matinada, mentre que la resta de dies s'apagarà pels volts de les 11 de la nit. Aquest any l'Ajuntament ha comprat una quarta part dels llums de Nadal per tal de no haver-los de llogar tal com s'havia fet fins ara. El consistori considera que aquest canvi permetrà, a la llarga, amortitzar la despesa i que el cost acabi sent inferior.

Cal recordar que enguany Sant Fruitós de Bages donarà la benvinguda a les festes amb el primer mercat de Nadal del municipi, que se celebrarà els caps de setmana del 12 i 13 i del 18 i 19 de desembre. Una vintena de parades de fusta ompliran el Cobert de la Màquina de Batre de comerç local, artesania i propostes d'oci i nadalenques per a tots els públics.