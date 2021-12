Les obres de remodelació d’un local al carrer Eugeni d’Ors de Sant Fruitós de Bages permetran que la comissaria de la Policia Local del municipi canviï d'ubicació i s'instal·li en un nou espai que, segons fonts municipals, serà «més modern i operatiu, tal com requereix aquest servei públic». L’Ajuntament, que ha refet el projecte inicial i ha licitat de nou l'obra, preveu iniciar els treballs durant el mes de febrer i espera que el nou equipament estigui operatiu la propera tardor.

Durant l'estiu del 2020 l'Ajuntament va suspendre, de forma temporal, les obres d'adequació d'aquest espai, ja que els treballs s'estaven executant sense les autoritzacions necessàries. Durant aquesta aturada, el consistori va encarregar un nou projecte per tal de redefinir la distribució d'aquest equipament amb l'objectiu de poder comptar amb una comissaria adaptada a les necessitats dels agents i de la ciutadania. A conseqüència d'aquest fet, aquesta tardor s'ha rescindit de mutu acord el contracte amb l'empresa constructora i s'ha licitat l'obra de nou, mantenint l'import inicial previst.

El nou projecte aprovat redistribueix per complet tots els espais previstos i guanya un 25% de superfície útil, el què s'aconsegueix amb l'enderroc d'un sostremort que resultava un espai perdut. La reforma reubica les instal·lacions de climatització i de sanejament i, en definitiva, distribueix de nou tota la disposició interior per tal d'oferir un programa funcional més ampli on els agents comptin amb millors prestacions.

Per altra banda el local, propietat d'un privat, s'havia arrendat en règim de lloguer i s'ha modificat per un règim de lloguer amb opció a compra, el què permetrà, a la llarga, recuperar la inversió realitzada si s'acaba adquirint com a propietat municipal.

El document s'ha treballat de forma conjunta amb els veïns de la finca, ja que l'equipament es troba ubicat a la planta baixa d'un bloc de pisos, i també s’han tingut en compte les aportacions fetes pel cos de la Policia Local sobre les necessitats i característiques que requereixen un equipament d’aquest tipus.

La millora del servei que ofereix la Policia Local del municipi és, segons fonts municipals, una de les prioritats del consistori. En el darrer any ha augmentat el cos d'agents, s'ha contractat un sistema informàtic de control de càmeres de seguretat i és previst que durant la propera tardor aquest nou equipament ja pugui posar-se en funcionament.