El volum de trànsit a l’eix Diagonal ha tingut un creixement pràcticament sostingut al llarg d’aquests deu anys, només frenat per la pandèmia, que tanmateix situarà el 2021 a uns nivells molt similars als del 2019, que va ser l’any amb la IMD (Intensitat Mitjana Diària) de vehicles més elevada de tot el període. Tot plegat, ha portat la Generalitat a planificar una primera ampliació del vial, que acaba de començar i durarà dos anys, i que preveu diferents actuacions segons el tram, entre Vilafranca i Igualada, amb un import de 79 milions d’euros.

I és que el volum de trànsit en el conjunt de la carretera ha crescut al voltant d’un 45% des del 2012 fins ara, si bé hi ha diferències notables segons el tram, i per això els treballs es concentraran entre Igualada i Vilafranca, que actualment registra intensitats que oscil·len entre els 13.500 o els 23.000 vehicles diaris. Això és més del doble que els 10.500 vehicles diaris de mitjana que circulen entre Igualada i Manresa, mentre que el tram entre Vilanova i Vilafranca té una IMD d’uns 30.000 vehicles però és l’únic tram de l’eix que ja està desdoblat.

Aquest eix «va ser una gran fita perquè substituïa una comunicació deficient, i el volum de trànsit hi ha crescut més ràpidament del que inicialment prevèiem», apunta el Secretari d’Infrastructures de la Generalitat, Isidre Gavín. Per això s’ha plantejat una actuació en un tram de densitat creixent amb el doble objectiu «de dotar-lo de més capacitat i sobretot de millorar-hi la seguretat» apostant per traçats d’autovia i altres pel sistema de 2+1, que consisteix en la incorporació d’un tercer carril per poder fer avançaments en trams alternatius però freqüents. En concret, hi haurà doble carril per sentit entre Igualada i la Torre de Claramunt, mentre que s’apostarà pel sistema 2+1 en el tram que va de Vilafranca a Capellades. La part entre Capellades i la Torre té una orografia tan complexa i la via de FGC és tan a prop que es repensarà amb un projecte posterior. Mentrestant, s’ampliarà la calçada i, com que es mantindrà un carril per sentit, es reforçarà la separació amb una franja vermella i dues de blanques amb marca sonora.

Gavín parla d’«una obra complexa» però que preveu talls de trànsit «en circumstàncies molt concretes», i evitant hores i dies punta.