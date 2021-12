Sant Joan de Vilatorrada viurà els dies 11 i 12 de desembre un Mercat de Nadal renovat i potenciat. Després d’haver-se d’anul·lar el del 2020 a causa de la pandèmia de la covid-19, la millora de la situació sanitària permet als comerços tornar a vendre els seus productes al mercat nadalenc.

Per primera vegada, el Mercat de Nadal santjoanenc se celebrarà durant dos dies, dissabte a la tarda i el diumenge durant tot el dia. En l’edició d’aquest any es canvia el format respecte a anys anteriors. Hi haurà 20 parades dels comerços, que passaran a estar a la plaça Major, al voltant d’un arbre de Nadal d’uns 8 metres d’alçada de color vermell que hi ha en aquest espai, acompanyades d’ambientació musical. En anteriors edicions estaven situats al carrer Major.

En la jornada de dissabte, el mercat també es complementarà amb cantada de nadales per part dels alumnes dels centres d’educació primària i l’Escola Municipal de Música. «El nostre objectiu és poder fer de Sant Joan de Vilatorrada un municipi de referència del Nadal al Bages i no seria possible sense les entitats i els comerços que hi participen», destaca Laura Trench, regidora de Comerç, que hi afegeix que «any rere any volem afegir noves activitats que generin un ambient festiu al nostre municipi».

Precisament, ahir al vespre es va encetar oficialment la celebració del Nadal al municipi amb l’encesa de l’arbre de la plaça Major, que es va omplir a vessar. Nens i nenes de Sant Joan van ser els encarregats d’encendre la il·luminació nadalenca juntament amb el Fumera, que va fer la primera visita als infants del municipi.

A més, el 19 de desembre es farà el Caga Tió a la plaça Major conjuntament amb l’activitat Un Poble de Conte, un recorregut per la zona de Cal Gallifa i les fàbriques.

Sant Fruitós encén avui

Sant Fruitós ha programat per a aquest divendres, entre les 5 i les 6 de la tarda, l’encesa progressiva dels llums de Nadal de tot el municipi. Segons han destacat fonts del consistori, aquest any s’il·luminaran els principals carrers del nucli, de les quatre urbanitzacions i també els edificis més emblemàtics del poble. El perfil de l’edifici de l’Ajuntament comptarà amb dues cortines de llum i com a novetat es podrà veure, al balcó, un element en tres dimensions. També com a nova aportació hi haurà una il·luminació que perfilarà l’església de la Sagrera i dues cortines de llums que lluiran sobre la passarel·la per damunt de la C-16.