La crispació ha tornat als plens de Monistrol de Calders, on encara hi ha present el record de la moció de censura amb què JxC i ERC van fer fora la CUP el 2016. Ara la CUP hi governa amb 4 regidors de 7 i la resta són de JxC, però hi ha malestar. En la darrera sessió plenària, dijous al vespre, que va servir per aprovar el pressupost i el projecte de rehabilitació de Ca l’Espardenyer com a equipament municipal, va acabar amb retrets contra l’alcalde, Ramon Vancells, per part de membres que hi assistien com a públic que l’acusaven d’actuar d’esquena al poble, i li van demanar la dimissió.

El ple, que es va fer a la sala petita per garantir les distàncies, va aplegar més públic que de costum (una trentena de veïns), que es van molestar perquè l’alcalde els va negar el torn obert de paraula en acabar la sessió, i això va encendre els ànims d’alguns dels assistents que el van titllar de «covard» i li van demanar que plegués entre retrets per l’actitud autoritària que consideren que Vancells ha adoptat al llarg del mandat.

Aquests fets arriben després de l’empaperada que hi va haver dimecres a l’Ajuntament amb la consigna «et vam votar i ara no ens representes» dirigides a l’alcalde. JxC, a l’oposició, nega que tingués res a veure amb l’encartellada si bé al ple se’n va fer ressò, acusant l’alcalde i una regidora d’estar «enfrontats amb la resta de l’equip de govern» i d’haver perdut «tota credibilitat com a governants d’aquest poble». En van demanar la dimissió perquè «ja ningú confia en vosaltres».

Sense donar-hi més voltes, Vancells va respondre que no té cap intenció de plegar «perquè hi ha molta feina per fer». Durant el ple, l’equip de govern es va mostrar sòlid, sense cap senyal de discrepància, i es va mantenir el quòrum en les votacions, on la CUP va fer valer la seva majoria per aprovar totes les propostes. Si que hi va haver discrepàncies amb l’oposició, especialment en relació a la rehabilitació de l’antic edifici de Ca l’Espardenyer, una qüestió especialment polèmica que s’arrossega des de fa anys amb posicions a favor i en contra del seu enderroc. La CUP sempre n’havia defensat el manteniment i la conversió en un centre cívic, i ara que té majoria podrà tirar endavant el projecte, que es va aprovar amb els 4 vots a favor dels seus regidors, mentre JxC hi va votar en contra. Té un pressupost d’execució per contracte de 692.721 euros, que el portaveu de JxC, Arturo Argelaguer, va criticar per «la diferència substancial» entre aquest import i els 300.000 euros amb què «sempre vau dir que es podria fer», a banda del cost que ha tingut redactar-lo. També els va retreure haver-ne fet l’adjudicació «a dit», que Vancells va negar al·legant que es va seguir un procediment permès per la llei de contractes. L’alcalde va anunciar la intenció d’invertir 300.000 euros l’any que ve en l’execució de les dues primeres fases del projecte, però abans es va comprometre a «interpel·lar tothom que va ser en el procés participatiu» per definir-ne els usos, i a explicar el projecte amb més deteniment en un acte previ a l’aprovació definitiva.

També es va aprovar el pressupost per al 2022 (amb l’abstenció de JxC), que puja a 1.204.952 euros. Vancells va defensar l’«esforç de realisme» que s’ha fet per garantir «que la despesa ordinària quedi clarament coberta». JxC va criticar «el desequilibri» entre inversions i despeses, i Vancells va repetir en diverses ocasions que les inversions previstes són «un supòsit» i que estan condicionades a la possibilitat o no de rebre subvencions.