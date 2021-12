L’Auditori Sant Josep de Moià va ser l’escenari de la presentació de la nova Associació de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) del Moianès. La convocatòria va ser tot un èxit i va reunir una quarantena de persones.

La presentació de l’entitat va tenir les intervencions d’Àurea Autet, vicepresidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil; de Consol Ibáñez, de la Federació Catalana d’Autisme; de Núria Clavell, de TEA Moianès, que va presentar l’associació i els serveis que oferirà i, finalment, hi va intervenir Lluna Simats, una jove amb TEA de l’associació que va explicar la importància que té l’entitat per als joves. Tant els centres educatius de Moià, com el centre de recursos pedagògics Eines, la Federació Catalana d’Autisme i Ampans han mostrat la seva predisposició a col·laborar amb l’entitat i dur a terme projectes comuns.