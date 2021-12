L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha completat la reordenació de contenidors de deixalles al carrer, amb la qual s’han creat 80 àrees completes on hi ha tots els dipòsits agrupats. En paral·lel, s’ha fet una campanya de sensibilització per al reciclatge, amb el repartiment de cubells d’orgànica als punts d’informació (a la foto) que s’han anat habilitant en diferents punts del poble.