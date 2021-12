L’Ajuntament de Súria ha posat a licitació les obres de la primera fase del projecte de millora de l’últim tram del carrer de les Flors, situat al barri de Santa Maria. Aquest projecte inclou diferents intervencions amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat, fer-lo prioritari per als vianants i la renovació de l’actual parc infantil. Entre altres actuacions es donarà continuïtat a la vorera fins al pàrquing del carrer Transportador i s’eliminaran places d’aparcament per fer aquest allargament i per ampliar el parc. La realització d’aquest projecte la va proposar l’Associació de Veïns Mare de Déu d’Agost-barri de Santa Maria, dins els pressupostos participatius de l’Ajuntament. La coordinació del projecte és a càrrec dels serveis tècnics de l’àrea municipal d’Urbanisme. El pressupost de licitació és de 47.426 euros, que seran aportats per l’Ajuntament a través dels pressupostos participatius. La durada prevista de les obres serà d’uns tres mesos.