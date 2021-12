Castellbell ha fet un pas més per preservar i donar relleu patrimonial al traçat de l’antic cremallera de Montserrat, que sortia des de l’estació de Renfe d’aquest municipi i creuava bona part del nucli urbà camí de Monistrol. Una demanda que impulsa especialment l’Associació Amics Església de la Bauma, el barri que més va conviure amb l’antic tren. El Consell Comarcal del Bages ha aprovat per unanimitat la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local d’aquest recorregut, que preserva la major part de la seva traça i diversos elements arquitectònics de l’època.

D’aquesta manera, es reforça el reconeixement d’un espai que és propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i del que l’Ajuntament n’està disposat a assumir la titularitat, però demana que prèviament la Generalitat en financi l’arranjament perquè el pugui rebre i gestionar en bones condicions.

Aquesta intervenció passaria per un seguit d’obres per millorar la seguretat del camí, corregint-ne els riscos geològics i geotècnics. Es tracta d’un tram de 3 quilòmetres que ressegueix el meandre est del riu Llobregat des del polígon industrial El Mas, a Monistrol de Montserrat, fins a l’estació de Castellbell i el Vilar. Al llarg del traçat, que travessa una zona boscosa, es poden veure diferents elements arquitectònics d’interès que formaven part d’aquella infraestructura, com els murs de pedra, el pont de la riera de Marà per on circulava el cremallera o els antics passos per canalitzar les aigües dels vorals.

L’Ajuntament disposa d’un estudi inicial elaborat per la Unitat d’Enginyeria Geològica de l’Àrea de Geotècnia i Prevenció de Riscos Geològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El document assenyala que les obres per reforçar els talussos de tot aquest tram tindrien un cost aproximat de 800.000 euros, una xifra que l’Ajuntament no té capacitat d’assumir amb fons propis.

El traçat es va construir la companyia Ferrocarrils de Muntanya a Grans Pendents a final del segle XIX, i l’antic cremallera de Montserrat va unir l’estació del Nord (ara Renfe) de Castellbell amb el santuari, passant per Monistrol, des del 1892, quan es va inaugurar, fins al 1957, quan va fer els últims viatges.