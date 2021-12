L’Ajuntament de Sallent preveu la realització de diverses intervencions de manteniment i conservació del conjunt monumental del castell i el seu entorn «per aturar la degradació de les estructures que encara hi ha i consolidar-les», segons ha explicat el regidor de Patrimoni, Miquel Estruch. Tot això, abans de poder-hi fer noves actuacions de restauració i millora més endavant d’acord amb el pla director que es va aprovar fa dos anys i que ha de permetre recuperar aquest espai emblemàtic al municipi i declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.

La intervenció es preveu en dues fases, i de fet ja s’ha començat a treballar en la primera, mentre que la segona es deixarà per al 2022. És possible gràcies a un conveni que l’Ajuntament ha signat amb l’empresa ICL com a propietària de l’espai on hi ha el conjunt monumental. Amb aquest acord, l’empresa minera es compromet a aportar 15.000 euros en tres anualitats, la qual cosa puja a 45.000 euros fins al 2022, que és quan s’acabaran les actuacions.

Tot plegat es fa d’acord amb la comissió de patrimoni de Cultura de la Catalunya Central i amb l’entitat de la 36ena. En aquesta primera fase s’hi inverteixen 24.000 euros per a una actuació més general del complex, i la segona se centrarà en elements concrets, com la muralla meridional o la bestorre, i també es preveu posar indicadors de seguretat i que marquin un recorregut de visita i identificació dels elements.

A partir d’aquí «encara quedarà molt per fer, però amb això aconseguirem que aquest conjunt no es degradi més», apunta Estruch, i recorda que es preveu fer el mateix amb el poblat ibèric del Cogulló, que també és d’ICL, i que també hi aportarà 45.000 euros en tres anualitats.

Més endavant, Estruch apostaria per la possibilitat d’arribar a un acord amb l’empresa per a la cessió d’ús d’aquests elements, amb la qual cosa l’Ajuntament podria demanar subvencions públiques o fins i tot invertir-hi directament, mentre que ara ha de recórrer a fonts privades perquè la propietat també ho és.