L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ja ha dissenyat les activitats lúdiques i culturals que s’oferiran de gener a abril, i ja ha posat a la venda les entrades.

La primera proposta serà el concert de Buhos i Dj Arzzet el 21 de gener, per la Festa Major d’Hivern, i l’endemà Guillem Albà i la Marabunta presentaran «Jaleiu», mentre que el dia 29 serà el torn del teatre amb «Ni rastre de qui vam ser», de Fel Faixedas i Carles Xuriguera. Per al 5 de febrer hi ha previst un espectacle musico-poètic amb Dafnis Balduz, i l’11 de març el manresà Agustí Franch portarà el monòleg «Ximpanzé». El 2 d’abril també hi ha previst un monòleg, en aquest cas amb l’actriu Àurea Márquez.

També es preveuen diverses activitats familiars i infantils.