A Sallent i a Súria hi ha ben present el record dels dos grans premis de loteria que hi caigut recentment, i les administracions que els van repartir encara n’arrosseguen els efectes. La Mina de la Sort de Súria va donar part de la grossa de Nadal el 2019, amb 8 milions d’euros, i a Sallent, a l’administració número 1 de la plaça de la Pau i al punt de venda del carrer d’En Sendra, el 6 de gener passat hi van caure 600.000 euros del Nen que, tot i ser un sorteig diferent, també està tenint una certa influència en les vendes de Nadal.

Els seus responsables admeten que aquells premis animen molts clients a provar de repetir sort, i això els afavoreix les vendes. «Les administracions vivim dels premis, i quan ha tocat corre la veu», apunta el responsable de l’administració de Súria, Juan Antonio Pulido. Assegura que «la gent ho té present a l’hora de comprar, o com a mínim ho comenten». Enguany, aquesta administració no disposa del 26.590, que va ser la Grossa del 2019, però en canvi, es demana molt el número íntegre amb què juga cada Nadal, «i esperem tancar l’any com a mínim igual de bé que el 2019». Veient el nivell de vendes, Pulido hi confia, esperançat que això compensi els mals resultats que diu que hi va haver l’any passat.

A l’administració número 1 de Sallent les vendes «ens estan anant molt bé», i molt possiblement hi tinguin a veure els més de 600.000 euros de premi que es van repartir al poble en el darrer sorteig del Nen. Ho explica el seu actual propietari, Dani Aguilar, que aleshores estava en ple procés d’adaptació per al canvi de mans que hi havia previst per al febrer, que és quan en va adquirir la propietat. Per això no té dades que permetin comparar resultats, però «segur que haver donat el premi influeix» diu convençut, i explica que els clients compren amb l’esperança «que torni a tocar», i que la sort del Nen es traslladi ara al sorteig de Nadal. També té demanda de clients de fora «que busquen números concrets que tinc aquí», i potser també sota la influència del premi donat.

Aguilar es va estrenar en el negoci amb bon peu, i si bé admet que «ja m’esperava que anés bé», diu que com a mínim fins ara els resultats fins i tot superen les expectatives.