La Cambra de Comerç de Manresa es prepara per acollir el pròxim dilluns a les 9 del matí una nova jornada del cicle “L’empresa del demà”. Aquest esdeveniment es dedicarà a parlar de la diversificació al sector industrial, a partir de l’experiència de tres empreses del territori. Les empreses que exposaran el seu cas són Cimec 3D, Condals Group i Control Live. Totes tres han ampliat el seu camp d’actuació amb projectes vinculats a diferents sectors com són el ferroviari, el mèdic o el de les energies renovables.

Durant la jornada també es presentarà un estudi promogut per la Cambra i l’Ajuntament de Manresa que porta per títol “Línies de diversificació en la cadena de valor de l’automoció del Bages”. El treball ha estat elaborat per Josep M. Gomes, expert en desenvolupament de negocis i diversificació industrial, i té per objectiu analitzar quines tecnologies faciliten l’adaptació als processos de diversificació industrial per tal d’aconseguir treballar en nous projectes industrials vinculats a sectors alternatius a l’automoció. La presentació de l’estudi, que també s’emmarca dins del projecte Bages TTT, anirà a càrrec del seu autor.

L’assistència a la jornada és gratuïta. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a mrodriguez@cambramanresa.org o trucant al telèfon 93 872 42 22.

El cicle “L’empresa del demà” forma part de les accions que porta a terme la Cambra dins del programa Bages TTT, que impulsen al territori l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages per promoure l’ocupació i la reactivació econòmica centrades en la cadena de valor de la mobilitat i la sostenibilitat a la indústria de l’automoció.