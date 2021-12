Els centres educatius de la Catalunya Central mantenen estable el nombre de grups confinats quan falten un parell de setmanes per acabar el trimestre. Tot i que les dades confirmen el lleuger repunt iniciat fa unes setmanes, aquest es manté contingut i els índex d’incidència de la covid-19 a les aules continuen sent baixos. La dotzena setmana de curs s’ha tancat amb 16 classes en quarantena, les mateixes que la setmana anterior i gairebé la meitat corresponents al Bages. El Berguedà, el Solsonès i la Cerdanya han tancat la setmana sense cap classe en quarantena, mentre que l’Alt Urgell ha confinat el primer grup d’aquest curs.

La incidència de la pandèmia a les aules de les escoles i instituts de la regió central continua sent mínima aquest primer trimestre del curs. El Bages, amb un total de 7 grups confinats, és la comarca on l’afectació de la covid-19 als centres educatius ha crescut més la darrera setmana, seguida d’Osona, amb 5, i del Moianès i l’Anoia, amb dos grups cadascuna. El Berguedà, que l’anterior recompte havia registrat 3 grups, ha tornat al nivell zero que tenia des de final del mes d’octubre.

En el cas del Moianès, que la setmana anterior va sumar els primers grups confinats del curs, té un dels quatre centres que hi ha confinats actualment a Catalunya. Es tracta de la Llar d’infants El Tren Blau, de Calders.

Amb tot, s’ha de tenir en compte que els nous criteris de confinament de les aules fan que el nombre de grups en quarantena contrasti amb el nombre de persones que s’han de confinar a casa (de diferents aules) i els positius registrats els darrers dies. D’aquesta manera, per exemple, la comarca del Bages va tancar la setmana amb 7 grups a casa que sumaven 201 confinats, però en canvi en el conjunt de centres les persones confinades s’enfilaven fins a les 693 (més del triple), amb 193 positius registrats els darrers 10 dies.

En aquesta línia, uns dels casos més notoris es donava ahir a l’escola Riu d’Or de Santpedor on, tot i que no hi constava cap grup confinat, hi ha 83 persones en quarantena, amb 19 positius en 10 dies. Un cas similar es trobava a l’escola Sant Pere de Monistrol de Montserrat on ahir hi constaven 76 confinats o al centre Ametllers de Sant Joan de Vilatorrada, amb 68 persones en quarantena.

Pel que fa a les dades de tot Catalunya, en la línia de la regió central la incidència continua sent molt baixa. Segons el departament d’Educació, ahir constaven 121 grup confinats dels aproximadament 72.000 que hi ha, el 0,17%. En total, a les escoles del país hi ha 27.337 persones en quarantena i s’han registrat 6.128 positius en els darrers 10 dies.